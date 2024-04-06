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В офисе Зеленского сделали заявление о соглашении с Россией - РИА Новости, 06.04.2024
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13:17 06.04.2024 (обновлено: 16:49 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/soglashenie-1938230578.html
В офисе Зеленского сделали заявление о соглашении с Россией
В офисе Зеленского сделали заявление о соглашении с Россией - РИА Новости, 06.04.2024
В офисе Зеленского сделали заявление о соглашении с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно, сообщает европейское издание газеты... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:17
2024-04-06T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андрей ермак
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно, сообщает европейское издание газеты Politico. "Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно", — пишет издание. В интервью газете Ермак выступил с утверждением, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. "(Россияне. — Прим. ред.) хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости &lt;...&gt;", — заявил глава офиса Зеленского. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938217906.html
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в мире, украина, россия, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак
В офисе Зеленского сделали заявление о соглашении с Россией

Ермак заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно", — пишет издание.
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В интервью газете Ермак выступил с утверждением, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. "(Россияне. — Прим. ред.) хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости <...>", — заявил глава офиса Зеленского.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей Ермак
 
 
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