https://ria.ru/20240406/slovakiya-1938319099.html

Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии

Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии - РИА Новости, 06.04.2024

Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии

Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента в Словакии, набирая 70,51%... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T23:29

2024-04-06T23:29

2024-04-06T23:41

словакия

украина

в мире

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 6 апр — РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента в Словакии, набирая 70,51% голосов, следует из данных управления статистики по итогам обработки первых данных."Пеллегрини - 70,51%, Корчок - 29,48%", - следует из первых данных, опубликованных на сайте управления после обработки 3,28% данных.

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