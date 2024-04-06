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Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии - РИА Новости, 06.04.2024
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23:29 06.04.2024 (обновлено: 23:41 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/slovakiya-1938319099.html
Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии
Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии - РИА Новости, 06.04.2024
Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии
Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента в Словакии, набирая 70,51%... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T23:29
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словакия
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в мире
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БРАТИСЛАВА, 6 апр — РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента в Словакии, набирая 70,51% голосов, следует из данных управления статистики по итогам обработки первых данных."Пеллегрини - 70,51%, Корчок - 29,48%", - следует из первых данных, опубликованных на сайте управления после обработки 3,28% данных.
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словакия, украина, в мире, петер пеллегрини
Словакия, Украина, В мире, Петер Пеллегрини
Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии

Пеллегрини лидирует на выборах президента Словакии с 70,51%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 6 апр — РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента в Словакии, набирая 70,51% голосов, следует из данных управления статистики по итогам обработки первых данных.
"Пеллегрини - 70,51%, Корчок - 29,48%", - следует из первых данных, опубликованных на сайте управления после обработки 3,28% данных.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
 
СловакияУкраинаВ миреПетер Пеллегрини
 
 
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