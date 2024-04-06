В Словакии закрылись избирательные участки на выборах президента
В Словакии закрылись участки для голосования во втором туре выборов президента
© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента Словакии в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Избирательные участки, открытые в субботу в Словакии для голосования во втором туре президентских выборов, завершили свою работу на большей части республики, следует из данных МВД.
"Избирательные участки будут открыты до 22.00 (23.00 мск)", - информировали ранее в ведомстве.
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
Всего избирательным правом в республике обладают порядка 4,3 миллиона граждан. Для голосования во втором туре президентских выборов в субботу было открыто более 5,9 тысячи избирательных участков. Два из них открылись на пять минут позже положенного времени, их работа в связи с этим была продлена на пять минут, до 22.05 (23.05 мск).
Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. Действующая глава республики Зузана Чапутова, которая в 2019 стала первой женщиной-президентом в истории страны, решила не добиваться переизбрания на второй срок.
Первый тур выборов президента Словакии состоялся 23 марта. В нем принимали участие девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли два кандидата с лучшими результатами: выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей, и занимающий противоположную позицию экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.