https://ria.ru/20240406/slovakiya-1938317622.html

В Словакии закрылись избирательные участки на выборах президента

В Словакии закрылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 06.04.2024

В Словакии закрылись избирательные участки на выборах президента

Избирательные участки, открытые в субботу в Словакии для голосования во втором туре президентских выборов, завершили свою работу на большей части республики,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T23:03

2024-04-06T23:03

2024-04-06T23:03

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иван корчок

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БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Избирательные участки, открытые в субботу в Словакии для голосования во втором туре президентских выборов, завершили свою работу на большей части республики, следует из данных МВД. "Избирательные участки будут открыты до 22.00 (23.00 мск)", - информировали ранее в ведомстве. Всего избирательным правом в республике обладают порядка 4,3 миллиона граждан. Для голосования во втором туре президентских выборов в субботу было открыто более 5,9 тысячи избирательных участков. Два из них открылись на пять минут позже положенного времени, их работа в связи с этим была продлена на пять минут, до 22.05 (23.05 мск). Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. Действующая глава республики Зузана Чапутова, которая в 2019 стала первой женщиной-президентом в истории страны, решила не добиваться переизбрания на второй срок. Первый тур выборов президента Словакии состоялся 23 марта. В нем принимали участие девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли два кандидата с лучшими результатами: выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей, и занимающий противоположную позицию экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938115523.html

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в мире, словакия, украина, зузана чапутова, петер пеллегрини, иван корчок