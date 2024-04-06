Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве

Индийский фестиваль Холи организован индийским культурно-национальным центром "Сита".
Индийский фестиваль Холи организован индийским культурно-национальным центром "Сита".
Основная цель мероприятия — собрать вместе россиян и индийскую общину.
Основная цель мероприятия — собрать вместе россиян и индийскую общину.
Гости фестиваля смогли поучаствовать в традиционной игре с красками под живую индийскую музыку.
Гости фестиваля смогли поучаствовать в традиционной игре с красками под живую индийскую музыку.
Посещение мероприятия было бесплатным.
Суть фестиваля заключается в праздновании прихода весны.
Суть фестиваля заключается в праздновании прихода весны.
Холи также символизирует победу добра над злом, радость и любовь.
Холи также символизирует победу добра над злом, радость и любовь.
На мероприятии открыли базар, на котором участники смогли попробовать индийскую еду и купить традиционные товары.
На мероприятии открыли базар, на котором участники смогли попробовать индийскую еду и купить традиционные товары.
Культурная программа также включала более чем 25 выступлений в стиле Болливудских и классических индийских танцев.
Культурная программа также включала более чем 25 выступлений в стиле Болливудских и классических индийских танцев.