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Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве - РИА Новости, 06.04.2024
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20:30 06.04.2024 (обновлено: 20:37 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/sitakholimela-1938294089.html
Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве
Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве - РИА Новости, 06.04.2024
Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве
Шестнадцатый фестиваль Сита Холи Мела состоялся в Москве 6 апреля. О самых ярких моментах праздника — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
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фото
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Шестнадцатый фестиваль Сита Холи Мела состоялся в Москве 6 апреля. О самых ярких моментах праздника — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
фото, фото
Фото

Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве

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Шестнадцатый фестиваль Сита Холи Мела состоялся в Москве 6 апреля. О самых ярких моментах праздника — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Индийский фестиваль Холи организован индийским культурно-национальным центром "Сита".

Участники 16-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

Индийский фестиваль Холи организован индийским культурно-национальным центром "Сита".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Основная цель мероприятия — собрать вместе россиян и индийскую общину.

Участники 16-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

Основная цель мероприятия — собрать вместе россиян и индийскую общину.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогли поучаствовать в традиционной игре с красками под живую индийскую музыку.

Участники 16-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

Гости фестиваля смогли поучаствовать в традиционной игре с красками под живую индийскую музыку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Посещение мероприятия было бесплатным.

16-й фестиваль Сита Холи Мела в Москве

Посещение мероприятия было бесплатным.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Суть фестиваля заключается в праздновании прихода весны.

16-й фестиваль Сита Холи Мела в Москве

Суть фестиваля заключается в праздновании прихода весны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Холи также символизирует победу добра над злом, радость и любовь.

Участники 16-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

Холи также символизирует победу добра над злом, радость и любовь.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На мероприятии открыли базар, на котором участники смогли попробовать индийскую еду и купить традиционные товары.

16-й фестиваль Сита Холи Мела в Москве

На мероприятии открыли базар, на котором участники смогли попробовать индийскую еду и купить традиционные товары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Культурная программа также включала более чем 25 выступлений в стиле Болливудских и классических индийских танцев.

16-й фестиваль Сита Холи Мела в Москве

Культурная программа также включала более чем 25 выступлений в стиле Болливудских и классических индийских танцев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастницы 16-го фестиваля "Сита Холи Мела" в Москве.
Участницы 16-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве
Участницы 16-го фестиваля "Сита Холи Мела" в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 9
 
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