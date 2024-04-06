https://ria.ru/20240406/sitakholimela-1938294089.html

Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве

Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве - РИА Новости, 06.04.2024

Индийский фестиваль красок Холи Мела в Москве

Шестнадцатый фестиваль Сита Холи Мела состоялся в Москве 6 апреля. О самых ярких моментах праздника — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:30

2024-04-06T20:30

2024-04-06T20:37

фото

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Шестнадцатый фестиваль Сита Холи Мела состоялся в Москве 6 апреля. О самых ярких моментах праздника — в фотоленте РИА Новости.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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