https://ria.ru/20240406/simonyan-1938179172.html
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2024
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:28
2024-04-06T08:28
2024-04-06T08:29
россия
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
медиа - общество
москва
миа "россия сегодня"
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. В своем Telegram-канале ведомство напомнило, что Симоньян также является членом Общественного совета при СК России. "Маргарита Симоновна - выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. Она добилась больших успехов в профессии, заслужила доверие, искреннее уважение и признание не только коллег, но и среди многомиллионной телевизионной аудитории как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении. В СК обратили внимание на опыт, высокие профессиональные и личные качества Симоньян, которые "находят достойное применение" в медиагруппе "Россия сегодня": под ее руководством она совершенствуется, расширяется интересный контент, а также успешно реализуются важные социальные проекты. Подчеркивается, что главред активно взаимодействует с СК, совместно создаются уникальные творческие проекты, которые также направлены на поддержку военнослужащих РФ и их семей и на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. "В этот праздничный день желаем Вам, уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает Вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240327/simonyan-1936246790.html
https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921485475.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:606:2048:2142_1920x0_80_0_0_79888c710fcf8ed7ac02625b034d64af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), медиа - общество, москва, миа "россия сегодня", телеканал rt
Россия, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Медиа - Общество, Москва, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
СК поздравил главреда RT и медиагруппы "Россия сегодня" Симоньян с днем рождения
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале
главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек.
В своем Telegram-канале ведомство напомнило, что Симоньян также является членом Общественного совета при СК России.
"Маргарита Симоновна - выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. Она добилась больших успехов в профессии, заслужила доверие, искреннее уважение и признание не только коллег, но и среди многомиллионной телевизионной аудитории как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении.
В СК обратили внимание на опыт, высокие профессиональные и личные качества Симоньян, которые "находят достойное применение" в медиагруппе "Россия сегодня": под ее руководством она совершенствуется, расширяется интересный контент, а также успешно реализуются важные социальные проекты.
Подчеркивается, что главред активно взаимодействует с СК, совместно создаются уникальные творческие проекты, которые также направлены на поддержку военнослужащих РФ и их семей и на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
"В этот праздничный день желаем Вам, уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает Вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам!" - говорится в сообщении.