https://ria.ru/20240406/simonyan-1938179172.html

СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения

СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2024

СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения

Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:28

2024-04-06T08:28

2024-04-06T08:29

россия

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

медиа - общество

москва

миа "россия сегодня"

телеканал rt

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. В своем Telegram-канале ведомство напомнило, что Симоньян также является членом Общественного совета при СК России. "Маргарита Симоновна - выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. Она добилась больших успехов в профессии, заслужила доверие, искреннее уважение и признание не только коллег, но и среди многомиллионной телевизионной аудитории как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении. В СК обратили внимание на опыт, высокие профессиональные и личные качества Симоньян, которые "находят достойное применение" в медиагруппе "Россия сегодня": под ее руководством она совершенствуется, расширяется интересный контент, а также успешно реализуются важные социальные проекты. Подчеркивается, что главред активно взаимодействует с СК, совместно создаются уникальные творческие проекты, которые также направлены на поддержку военнослужащих РФ и их семей и на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. "В этот праздничный день желаем Вам, уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает Вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240327/simonyan-1936246790.html

https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921485475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), медиа - общество, москва, миа "россия сегодня", телеканал rt