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СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2024
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08:28 06.04.2024 (обновлено: 08:29 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/simonyan-1938179172.html
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2024
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:28
2024-04-06T08:29
россия
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
медиа - общество
москва
миа "россия сегодня"
телеканал rt
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. В своем Telegram-канале ведомство напомнило, что Симоньян также является членом Общественного совета при СК России. "Маргарита Симоновна - выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. Она добилась больших успехов в профессии, заслужила доверие, искреннее уважение и признание не только коллег, но и среди многомиллионной телевизионной аудитории как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении. В СК обратили внимание на опыт, высокие профессиональные и личные качества Симоньян, которые "находят достойное применение" в медиагруппе "Россия сегодня": под ее руководством она совершенствуется, расширяется интересный контент, а также успешно реализуются важные социальные проекты. Подчеркивается, что главред активно взаимодействует с СК, совместно создаются уникальные творческие проекты, которые также направлены на поддержку военнослужащих РФ и их семей и на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. "В этот праздничный день желаем Вам, уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает Вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240327/simonyan-1936246790.html
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россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), медиа - общество, москва, миа "россия сегодня", телеканал rt
Россия, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Медиа - Общество, Москва, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
СК поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения

СК поздравил главреда RT и медиагруппы "Россия сегодня" Симоньян с днем рождения

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет России поздравил в своем Telegram-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек.
В своем Telegram-канале ведомство напомнило, что Симоньян также является членом Общественного совета при СК России.
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"Маргарита Симоновна - выдающийся журналист, творческий лидер, талантливый и целеустремленный человек. Она добилась больших успехов в профессии, заслужила доверие, искреннее уважение и признание не только коллег, но и среди многомиллионной телевизионной аудитории как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении.
В СК обратили внимание на опыт, высокие профессиональные и личные качества Симоньян, которые "находят достойное применение" в медиагруппе "Россия сегодня": под ее руководством она совершенствуется, расширяется интересный контент, а также успешно реализуются важные социальные проекты.
Подчеркивается, что главред активно взаимодействует с СК, совместно создаются уникальные творческие проекты, которые также направлены на поддержку военнослужащих РФ и их семей и на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
"В этот праздничный день желаем Вам, уважаемая Маргарита Симоновна, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы! Пусть поддержка близких людей неизменно окружает Вас на жизненном пути, а успех сопутствует всем начинаниям и планам!" - говорится в сообщении.
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РоссияМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Медиа - ОбществоМоскваМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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