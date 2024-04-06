https://ria.ru/20240406/sevastopol-1938212456.html

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2024

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе

Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:32

2024-04-06T11:32

2024-04-06T11:32

михаил развожаев

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 11.00 до 11.30 на Южном и Северном молах флот будет проводить традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия...", - написал Развожаев. В городе все спокойно, добавил он.

https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

михаил развожаев, севастополь, безопасность