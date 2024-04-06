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Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2024
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11:32 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/sevastopol-1938212456.html
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2024
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе
Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:32
2024-04-06T11:32
михаил развожаев
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 11.00 до 11.30 на Южном и Северном молах флот будет проводить традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия...", - написал Развожаев. В городе все спокойно, добавил он.
https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность
Михаил Развожаев, Севастополь, Безопасность
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе

Развожаев сообщил о противодиверсионных учениях ЧФ в Севастопольской бухте

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Ориентировочно с 11.00 до 11.30 на Южном и Северном молах флот будет проводить традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия...", - написал Развожаев.
В городе все спокойно, добавил он.
Город Севастополь на черноморском побережье Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта
5 апреля, 16:47
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность
 
 
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