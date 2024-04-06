https://ria.ru/20240406/sevastopol-1938212456.html
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2024
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе
Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:32
2024-04-06T11:32
2024-04-06T11:32
михаил развожаев
севастополь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Учения противоподводной диверсионной обороны проводятся у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 11.00 до 11.30 на Южном и Северном молах флот будет проводить традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия...", - написал Развожаев. В городе все спокойно, добавил он.
https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fca778e0bf7ca9778604a7928145fcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, безопасность
Михаил Развожаев, Севастополь, Безопасность
Черноморский флот проводит противодиверсионные учения в Севастополе
Развожаев сообщил о противодиверсионных учениях ЧФ в Севастопольской бухте