https://ria.ru/20240406/rotatsiya-1938170867.html

Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск на Северодонецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:07

2024-04-06T05:07

2024-04-06T14:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

су-25

безопасность

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск на Северодонецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в заявлении. После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В результате были уничтожены специальная техника и живая сила противника.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, су-25, безопасность