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Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 06.04.2024 (обновлено: 14:47 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/rotatsiya-1938170867.html
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении
Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск на Северодонецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:07
2024-04-06T14:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск на Северодонецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в заявлении. После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В результате были уничтожены специальная техника и живая сила противника.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

Минобороны: штурмовики ВКС сорвали ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкВзлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации
Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских войск на Северодонецком направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в заявлении.
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После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В результате были уничтожены специальная техника и живая сила противника.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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