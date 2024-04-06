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Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске размыло - РИА Новости, 06.04.2024
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18:36 06.04.2024 (обновлено: 19:05 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/puti-1938282104.html
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске размыло
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске размыло - РИА Новости, 06.04.2024
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске размыло
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске полностью разрушены после прорыва дамбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:36
2024-04-06T19:05
происшествия
орск
урал
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске полностью разрушены после прорыва дамбы, передает корреспондент РИА Новости. Потоки воды вымыли грунт под путями, сохранилась только конструкция от рельсов. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
орск
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РИА Новости
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Размытые трамвайные пути в Орске
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске полностью разрушены после прорыва дамбы
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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происшествия, орск, урал, прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске размыло
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске полностью разрушены после прорыва дамбы, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-06T18:36
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Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске размыло

Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске полностью размыло

Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Трамвайные пути на въезде в микрорайон Старого города в Орске полностью разрушены после прорыва дамбы, передает корреспондент РИА Новости.
Потоки воды вымыли грунт под путями, сохранилась только конструкция от рельсов.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
 
ПроисшествияОрскУралПрорыв дамбы в Орске
 
 
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