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В Новой Каховке военные помогают приюту для животных после затопления
В Новой Каховке военные помогают приюту для животных после затопления - РИА Новости, 06.04.2024
В Новой Каховке военные помогают приюту для животных после затопления
Военные привозят продукты питания и материалы в приют для животных, спасённых от затопления в Новой Каховке после подрыва Украиной полтины Каховской ГЭС,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:20
2024-04-06T15:20
2024-04-06T15:20
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
днепр (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА, 5 апр - РИА Новости. Военные привозят продукты питания и материалы в приют для животных, спасённых от затопления в Новой Каховке после подрыва Украиной полтины Каховской ГЭС, рассказала РИА Новости волонтёр приюта Инна Нежинская. "Из зоны затопления животных в городе очень много. Мы не просто собирали их по городу - ехали МЧС, забирали, потом животные попадали к нам.... Огромную помощь нам предоставляют наши военные: нам везут крупы, консервы, заготовки овощные. Без военных нам бы не справится", - сказал Нежинская. Также волонтёр добавила, что некоторые военные берут животных на пристройство и забирают после командировки домой. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня.
https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html
новая каховка
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Помощь военных приюту для животных, спасенных в Новой Каховке
Российские военнослужащие привозят продукты и необходимые материалы в приют для животных, спасенных от затопления в Новой Каховке после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС.
Волонтер Инна Нежинская рассказала РИА Новости, что после службы некоторые бойцы забирают животных к себе домой.
2024-04-06T15:20
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новая каховка, украина, днепр (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Днепр (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Новой Каховке военные помогают приюту для животных после затопления
В Новой Каховке военные привозят продукты в приют для животных после затопления