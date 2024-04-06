https://ria.ru/20240406/pozhar-1938318773.html
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 06.04.2024
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек
Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T23:16
2024-04-06T23:16
2024-04-06T23:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека."По уточненной информации в результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб. Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении.Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек
МЧС: в Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба
МЧС России.
Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека.
"По уточненной информации в результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб. Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении.
Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.