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В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 06.04.2024
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23:16 06.04.2024 (обновлено: 23:28 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/pozhar-1938318773.html
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 06.04.2024
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек
Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T23:16
2024-04-06T23:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека."По уточненной информации в результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб. Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении.Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек

МЧС: в Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека.
"По уточненной информации в результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб. Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении.
Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.
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