https://ria.ru/20240406/pozhar-1938318773.html

В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек

В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек - РИА Новости, 06.04.2024

В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек

Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T23:16

2024-04-06T23:16

2024-04-06T23:28

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека."По уточненной информации в результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб. Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении.Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия