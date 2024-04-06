https://ria.ru/20240406/pozhar-1938316277.html

В Татарстане спасли человека из-под завалов после пожара в доме

В Татарстане спасли человека из-под завалов после пожара в доме - РИА Новости, 06.04.2024

В Татарстане спасли человека из-под завалов после пожара в доме

Спасатели вытащили из-под завала человека и эвакуировали еще троих после пожара в многоквартирном доме в Татарстане, открытое горение ликвидировано, сообщила... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:43

2024-04-06T22:43

2024-04-06T23:44

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нурлат

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели вытащили из-под завала человека и эвакуировали еще троих после пожара в многоквартирном доме в Татарстане, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном трехподъездном жилом доме в городе Нурлат по улице Заводская, дом 9 поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.... Произошло разрушение наружных стен. Площадь пожара - 80 метров квадратных. Дом газифицирован. Спасатели из-под завалов спасли одного человека, ещё три человека эвакуированы из подъезда", - говорится в сообщении.Установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением четырех квартир на первом и втором этаже.Уточняется, что открытое горение ликвидировано, к ликвидации привлечено 32 человека и 10 единиц техники.В региональном ГУ МЧС сообщили, что ликвидация открытого горения была объявлена в 21.45 (совпадает с мск).В минздраве Татарстана добавили, что в результате происшествия пострадали два человека.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

россия

нурлат

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нурлат, республика татарстан (татарстан)