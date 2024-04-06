https://ria.ru/20240406/pozhar-1938197334.html

В Херсонской области загорелось агропромышленное предприятие

В Херсонской области загорелось агропромышленное предприятие - РИА Новости, 06.04.2024

В Херсонской области загорелось агропромышленное предприятие

Пожар произошел на территории аграрного предприятия на подконтрольной ВСУ части Херсонской области на фоне взрывов, сообщил в субботу назначенный Киевом глава... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:09

2024-04-06T10:09

2024-04-06T10:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожар произошел на территории аграрного предприятия на подконтрольной ВСУ части Херсонской области на фоне взрывов, сообщил в субботу назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Там (на агропромышленном предприятии - ред.) вспыхнул пожар, его ликвидировали", - написал он. По его данным, регион в ночь на субботу подвергся ударам, в результате чего зафиксированы повреждения на одном из административных зданий. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919318091.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина