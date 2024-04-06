В Одесском районе пострадало коммунальное предприятие
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении коммунального предприятия
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Коммунальное предприятие поражено в Одесском районе, повреждена техника и административное здание, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
"Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Предварительно, ракетой "Искандер-М" ударил по объекту коммунального хозяйства. Повреждено оборудование, административное здание", - написал он.
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Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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