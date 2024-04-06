https://ria.ru/20240406/povestka-1938163039.html

В Госдуме сообщили, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

В Госдуме сообщили, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки - РИА Новости, 06.04.2024

В Госдуме сообщили, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

В весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T02:04

2024-04-06T02:04

2024-04-06T02:07

общество

андрей картаполов

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме. По его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка. "Может прийти (электронная и бумажная повестка - ред.), ничего страшного в этом нет", - сказал Картаполов. Он отметил, что в военкомат в таком случае стоит идти по бумажной повестке. Депутат добавил, что бумажная и электронная повестки полностью одинаковые. "Что написано в электронной, то написано и в бумажной", - сказал он.

https://ria.ru/20240319/kontrakt-1934251590.html

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общество, андрей картаполов, госдума рф, россия