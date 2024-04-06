https://ria.ru/20240406/poteri-1938233315.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на херсонском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:38

2024-04-06T13:38

2024-04-06T17:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на херсонском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области."Противник потерял до 35 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 122 мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)