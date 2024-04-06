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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на херсонском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:38
2024-04-06T13:38
2024-04-06T17:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на херсонском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области."Противник потерял до 35 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 122 мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных на Херсонском направлении за сутки