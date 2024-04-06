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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику, потери... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:35
2024-04-06T13:35
2024-04-06T13:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику, потери Киева составили более 90 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника при этом составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении за сутки