https://ria.ru/20240406/poteri-1938232996.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику, потери... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:35

2024-04-06T13:35

2024-04-06T13:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику, потери Киева составили более 90 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника при этом составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)