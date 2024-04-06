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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 06.04.2024 (обновлено: 13:58 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/poteri-1938231904.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 35 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:32
2024-04-06T13:58
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 35 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных на Купянском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 35 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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