https://ria.ru/20240406/poteri-1938231904.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 35 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:32

2024-04-06T13:32

2024-04-06T13:58

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 35 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)