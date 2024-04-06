https://ria.ru/20240406/postradavshie-1938309304.html

При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей

При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 06.04.2024

При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей

Одиннадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в субботу при украинских обстрелах Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:18

2024-04-06T21:18

2024-04-06T22:40

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в субботу при украинских обстрелах Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."ВФУ сегодня вечером обстреляли Буденновский район, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 года рождения, мужчины 1959 и 1977 года рождения", — написал он.Кроме того, при атаках ВСУ на Петровский район Донецка получили ранения женщины 1941 и 1952 года рождения, в Куйбышевском — мужчина 1961 года рождения, в Никитовском районе Горловки — женщина 1960 года рождения.Всего за субботу зафиксировали 29 обстрелов со стороны киевского режима, уточнил Пушилин."Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем Донецк, Макеевка, Горловка", — заявил глава республики.По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.Накануне ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий территорию шахты имени Скочинского в Кировском районе, погиб электрослесарь. Всего за сутки Украина 42 раза открывала огонь по территории республики, применив 125 различных типов боеприпасов.

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https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина