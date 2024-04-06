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При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 06.04.2024 (обновлено: 22:40 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/postradavshie-1938309304.html
При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей
При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей - РИА Новости, 06.04.2024
При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей
Одиннадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в субботу при украинских обстрелах Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:18
2024-04-06T22:40
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в субботу при украинских обстрелах Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."ВФУ сегодня вечером обстреляли Буденновский район, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 года рождения, мужчины 1959 и 1977 года рождения", — написал он.Кроме того, при атаках ВСУ на Петровский район Донецка получили ранения женщины 1941 и 1952 года рождения, в Куйбышевском — мужчина 1961 года рождения, в Никитовском районе Горловки — женщина 1960 года рождения.Всего за субботу зафиксировали 29 обстрелов со стороны киевского режима, уточнил Пушилин."Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем Донецк, Макеевка, Горловка", — заявил глава республики.По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.Накануне ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий территорию шахты имени Скочинского в Кировском районе, погиб электрослесарь. Всего за сутки Украина 42 раза открывала огонь по территории республики, применив 125 различных типов боеприпасов.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина
При украинских обстрелах Донецка пострадали 11 мирных жителей

При обстрелах ВСУ Донецка пострадали 11 мирных жителей, в том числе 2 ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в субботу при украинских обстрелах Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"ВФУ сегодня вечером обстреляли Буденновский район, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 года рождения, мужчины 1959 и 1977 года рождения", — написал он.
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Кроме того, при атаках ВСУ на Петровский район Донецка получили ранения женщины 1941 и 1952 года рождения, в Куйбышевском — мужчина 1961 года рождения, в Никитовском районе Горловки — женщина 1960 года рождения.
Всего за субботу зафиксировали 29 обстрелов со стороны киевского режима, уточнил Пушилин.
"Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем Донецк, Макеевка, Горловка", — заявил глава республики.
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По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Накануне ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий территорию шахты имени Скочинского в Кировском районе, погиб электрослесарь.
Всего за сутки Украина 42 раза открывала огонь по территории республики, применив 125 различных типов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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