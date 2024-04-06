https://ria.ru/20240406/postavki-1938167593.html

Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки вооружений Израилю

Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки вооружений Израилю - РИА Новости, 06.04.2024

Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки вооружений Израилю

Сорок американских конгрессменов, включая бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, обратились к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:11

2024-04-06T04:11

2024-04-06T14:40

в мире

израиль

сша

джо байден

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Сорок американских конгрессменов, включая бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, обратились к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом остановить передачу Израилю наступательных вооружений в связи с недавней гибелью гуманитарных работников в секторе Газа, следует из их письма главе государства и руководителю Госдепа. "В свете недавнего удара по сотрудникам гуманитарных организаций и постоянно ухудшающегося гуманитарного кризиса, мы считаем неоправданным одобрять данные поставки оружия. Мы вновь настоятельно призываем вас воздержаться от любых поставок наступательного вооружения до завершения расследования авиаудара", — говорится в документе. Также члены конгресса призывают Байдена и Блинкена гарантировать, что любая будущая военная помощь Израилю, включая уже одобренные поставки, будет зависеть от условий, обеспечивающих ее применение в соответствии с законодательством США и международным правом. "Если будет установлено, что этот удар нарушил законодательство США или международное право, призываем вас продолжать остановку трансферов, пока виновные не будут привлечены к ответственности", — добавили законодатели. Они также призвали президента и госсекретаря приостановить поставки, если Израиль не сможет в достаточной степени снизить урон мирным жителям Газы и сотрудникам гуманитарных организаций, откажется или ограничит транспортировку и доставку гуманитарной помощи в Газу. Некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила во вторник, что семь ее сотрудников погибли из-за удара Израиля в Газе, среди жертв выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины. Ряд стран потребовал провести расследование произошедшего. Армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ужасной гибель сотрудников НКО в результате израильского удара и указал, что это преступление, несмотря на то, было ли оно совершено преднамеренно или нет, а также независимо от заявлений израильских властей после нападения.

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240406/ultmatum-1938161504.html

https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html

израиль

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в мире, израиль, сша, джо байден, нэнси пелоси