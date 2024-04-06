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Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре - РИА Новости, 06.04.2024
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08:00 06.04.2024 (обновлено: 12:44 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/posolstvo-1938177223.html
Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре
Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре - РИА Новости, 06.04.2024
Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре
Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:00
2024-04-06T12:44
в мире
эквадор
мексика
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава МИД Алисия Барсена."В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х.
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в мире, эквадор, мексика
В мире, Эквадор, Мексика
Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре

МИД Мексики: дипломаты пострадали при штурме посольства в Эквадоре

© AP Photo / Dolores OchoaПолиция охраняет посольство Мексики в Кито, Эквадор
Полиция охраняет посольство Мексики в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция охраняет посольство Мексики в Кито, Эквадор
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава МИД Алисия Барсена.
"В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х.
 
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