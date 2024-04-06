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Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре

Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре - РИА Новости, 06.04.2024

Дипломаты получили травмы при штурме мексиканского посольства в Эквадоре

Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:00

2024-04-06T12:44

в мире

эквадор

мексика

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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава МИД Алисия Барсена."В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х.

эквадор

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в мире, эквадор, мексика