Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 06.04.2024 (обновлено: 20:57 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/pomosch-1938305785.html
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС
Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:52
2024-04-06T20:57
происшествия
оренбургская область
орск
урал
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259756_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_665089af3ab02f4123ba8001e4c3dda8.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
оренбургская область
орск
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259756_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_3d9dda435838d1b2f6b278873d3b90e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, орск, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС

В Оренбургской области открыли единый круглосуточный колл-центр по ЧС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", - говорится в сообщении.
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
Вчера, 14:46
 
ПроисшествияОренбургская областьОрскУралПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала