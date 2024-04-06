https://ria.ru/20240406/pomosch-1938305785.html
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС
Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:52
2024-04-06T20:52
2024-04-06T20:57
происшествия
оренбургская область
орск
урал
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259756_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_665089af3ab02f4123ba8001e4c3dda8.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
оренбургская область
орск
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259756_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_3d9dda435838d1b2f6b278873d3b90e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, орск, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС
В Оренбургской области открыли единый круглосуточный колл-центр по ЧС