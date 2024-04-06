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В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС

В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС - РИА Новости, 06.04.2024

В Оренбургской области открыли круглосуточный колл-центр по ЧС

Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:52

2024-04-06T20:52

2024-04-06T20:57

происшествия

оренбургская область

орск

урал

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

оренбургская область

орск

урал

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происшествия, оренбургская область, орск, урал, прорыв дамбы в орске