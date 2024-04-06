https://ria.ru/20240406/pogoda-1938198318.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и температура воздуха до плюс 9 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:13

2024-04-06T10:13

2024-04-06T10:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и температура воздуха до плюс 9 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть Атлантического циклона. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в начале дня в отдельных районах - со слабым мокрым снегом. В Москве плюс 7 - плюс 9, в Подмосковье от плюс 5 до плюс 10 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо понижаться, показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода