https://ria.ru/20240406/pogoda-1938198318.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и температура воздуха до плюс 9 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:13
2024-04-06T10:13
2024-04-06T10:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и температура воздуха до плюс 9 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть Атлантического циклона. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в начале дня в отдельных районах - со слабым мокрым снегом. В Москве плюс 7 - плюс 9, в Подмосковье от плюс 5 до плюс 10 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо понижаться, показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются небольшие осадки и до плюс 9