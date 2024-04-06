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Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной - РИА Новости, 06.04.2024
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19:19 06.04.2024
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Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной
Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной - РИА Новости, 06.04.2024
Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной
Жителей пригорода Оренбурга, которому угрожает подтопление, с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:19
2024-04-06T19:19
происшествия
оренбург
урал
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Жителей пригорода Оренбурга, которому угрожает подтопление, с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "В 16.40 (14.40 мск - ред.) звучали сирены локально в территориях подтопления", - сообщили агентству в пресс-службе оренбургской администрации. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее призвал жителей пригорода срочно эвакуироваться из-за угрозы подтопления в связи с резким подъемом уровня воды в реке Урал. В городе действует режим ЧС.
оренбург
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РИА Новости
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Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
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происшествия, оренбург, урал, прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Оренбург, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной
УФА, 6 апр - РИА Новости. Жителей пригорода Оренбурга, которому угрожает подтопление, с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
2024-04-06T19:19
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Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной

Жителей пригорода Оренбурга сиреной призвали эвакуироваться из-за подтопления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Место прорыва насыпной дамбы в Орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Жителей пригорода Оренбурга, которому угрожает подтопление, с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"В 16.40 (14.40 мск - ред.) звучали сирены локально в территориях подтопления", - сообщили агентству в пресс-службе оренбургской администрации.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее призвал жителей пригорода срочно эвакуироваться из-за угрозы подтопления в связи с резким подъемом уровня воды в реке Урал.
В городе действует режим ЧС.
 
ПроисшествияОренбургУралПрорыв дамбы в Орске
 
 
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