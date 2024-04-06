https://ria.ru/20240406/podtopleniya-1938289364.html

Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной

Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной - РИА Новости, 06.04.2024

Жителей пригорода Оренбурга призвали эвакуироваться громкой сиреной

Жителей пригорода Оренбурга, которому угрожает подтопление, с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:19

2024-04-06T19:19

2024-04-06T19:19

происшествия

оренбург

урал

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938274017_0:136:1987:1254_1920x0_80_0_0_dd0d82a4176e52852d9e38359bef179b.jpg

УФА, 6 апр - РИА Новости. Жителей пригорода Оренбурга, которому угрожает подтопление, с помощью громкой сирены призывали эвакуироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "В 16.40 (14.40 мск - ред.) звучали сирены локально в территориях подтопления", - сообщили агентству в пресс-службе оренбургской администрации. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее призвал жителей пригорода срочно эвакуироваться из-за угрозы подтопления в связи с резким подъемом уровня воды в реке Урал. В городе действует режим ЧС.

оренбург

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место прорыва дамбы в Орске Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске. 2024-04-06T19:19 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург, урал, прорыв дамбы в орске, видео