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Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию - РИА Новости, 06.04.2024
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19:59 06.04.2024 (обновлено: 20:03 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/podderzhka-1938297371.html
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию - РИА Новости, 06.04.2024
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию
Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:59
2024-04-06T20:03
оренбургская область
орск
урал
прорыв дамбы в орске
происшествия
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" психологической поддержки во время паводка. Телефон 8 800 550 93 43 бесплатной круглосуточной медико-психологической помощи населению Оренбургской области, по которому можно получить поддержку", - говорится в сообщении. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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оренбургская область, орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию

Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию психологической поддержки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор колл-центра
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
"Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" психологической поддержки во время паводка. Телефон 8 800 550 93 43 бесплатной круглосуточной медико-психологической помощи населению Оренбургской области, по которому можно получить поддержку", - говорится в сообщении.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
Эвакуация жителей Орска после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Еще один участок прорванной дамбы в Орске оказался размыт
Вчера, 19:46
 
Оренбургская областьОрскУралПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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