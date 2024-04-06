https://ria.ru/20240406/podderzhka-1938297371.html

Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию

Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию - РИА Новости, 06.04.2024

Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию

Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:59

2024-04-06T19:59

2024-04-06T20:03

оренбургская область

орск

урал

прорыв дамбы в орске

происшествия

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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" психологической поддержки во время паводка. Телефон 8 800 550 93 43 бесплатной круглосуточной медико-психологической помощи населению Оренбургской области, по которому можно получить поддержку", - говорится в сообщении. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://radiosputnik.ru/20240406/damba-1938295316.html

оренбургская область

орск

урал

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оренбургская область, орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия