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Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию - РИА Новости, 06.04.2024
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию
Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:59
2024-04-06T19:59
2024-04-06T20:03
оренбургская область
орск
урал
прорыв дамбы в орске
происшествия
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" круглосуточной психологической поддержки во время паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "Минздрав Оренбургской области открыл "горячую линию" психологической поддержки во время паводка. Телефон 8 800 550 93 43 бесплатной круглосуточной медико-психологической помощи населению Оренбургской области, по которому можно получить поддержку", - говорится в сообщении. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://radiosputnik.ru/20240406/damba-1938295316.html
оренбургская область
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оренбургская область, орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию психологической поддержки