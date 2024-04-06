https://ria.ru/20240406/peregovory-1938162661.html

Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине

Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.04.2024

Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине

Диалог между Киевом и Москвой необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T02:05

2024-04-06T02:05

2024-04-06T02:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Диалог между Киевом и Москвой необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Figaro."Сложившуюся ситуацию сложно разрешить, но возобновление диалога, когда для этого придет время, является необходимостью", — сказал он.По словам канцлера, начало переговорного процесса необходимо для определения возможных вариантов разрешения конфликта. При этом он подчеркнул, что мирное урегулирование невозможно без диалога Киева с Москвой."Без Российской Федерации не будет мира", — констатировал Нехаммер.Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал президент Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет.

https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html

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