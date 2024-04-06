Рейтинг@Mail.ru
Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/peregovory-1938162661.html
Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине
Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 06.04.2024
Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине
Диалог между Киевом и Москвой необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T02:05
2024-04-06T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
россия
карл нехаммер
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826035257_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_430ff8d28b533637a83190bcd16e5a64.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Диалог между Киевом и Москвой необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Figaro."Сложившуюся ситуацию сложно разрешить, но возобновление диалога, когда для этого придет время, является необходимостью", — сказал он.По словам канцлера, начало переговорного процесса необходимо для определения возможных вариантов разрешения конфликта. При этом он подчеркнул, что мирное урегулирование невозможно без диалога Киева с Москвой."Без Российской Федерации не будет мира", — констатировал Нехаммер.Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал президент Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет.
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html
киев
москва
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826035257_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f5643b461a7d50ebdc2f69e8cb00ee8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, москва, россия, карл нехаммер, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Россия, Карл Нехаммер, Австрия
Без России никак. В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине

Нехаммер: мирное урегулирование конфликта невозможно без диалога Москвы и Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Диалог между Киевом и Москвой необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Figaro.
"Сложившуюся ситуацию сложно разрешить, но возобновление диалога, когда для этого придет время, является необходимостью", — сказал он.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России
Вчера, 15:40
По словам канцлера, начало переговорного процесса необходимо для определения возможных вариантов разрешения конфликта. При этом он подчеркнул, что мирное урегулирование невозможно без диалога Киева с Москвой.
"Без Российской Федерации не будет мира", — констатировал Нехаммер.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал президент Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение
4 апреля, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваРоссияКарл НехаммерАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала