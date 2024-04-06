https://ria.ru/20240406/pavodok-1938218953.html
В Самарской области стабилизируется обстановка на подтопленных территориях
В Самарской области стабилизируется обстановка на подтопленных территориях - РИА Новости, 06.04.2024
В Самарской области стабилизируется обстановка на подтопленных территориях
В Самарской области стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, за сутки вода ушла из 343 домов и с 783 участков, сообщает пресс-служба МЧС России РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:16
2024-04-06T12:16
2024-04-06T12:16
происшествия
жилье
самарская область
россия
волжский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Самарской области стабилизируется обстановка на подтопленных территориях, за сутки вода ушла из 343 домов и с 783 участков, сообщает пресс-служба МЧС России "В Самарской области наблюдается положительная динамика. За сутки вода ушла из 343 домов и 783 приусадебных участков", - рассказали в ведомстве. По его данным, подтопленными на территории региона остаются 457 жилых домов, 1223 приусадебных участка в Ставропольском, Сергиевском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, Борском районах, а также 7 низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах. Отсутствует транспортное сообщение с 2 населенными пунктами. "Спасателями МЧС России из зоны подтопления были эвакуированы 456 человек, в том числе 74 ребенка. В 6 пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей", - говорится в релизе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, самарская область, россия, волжский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Жилье, Самарская область, Россия, Волжский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Самарской области стабилизируется обстановка на подтопленных территориях
В Самарской области вода ушла из 343 домов, 457 остаются подтоплены паводком