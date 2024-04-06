https://ria.ru/20240406/orsk-1938306332.html
Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона эвакуироваться
Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона эвакуироваться - РИА Новости, 06.04.2024
Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона эвакуироваться
Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:56
2024-04-06T20:56
2024-04-06T22:48
прорыв дамбы в орске
происшествия
орск
урал
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области."Жителям шестого микрорайона от улицы Крайней до Вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации ждут в районе магазина "Пятерочка" по ул. Крайней", - сообщается в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T20:56
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прорыв дамбы в орске, происшествия, орск, урал, пятерочка (сеть магазинов)
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Орск, Урал, Пятерочка (сеть магазинов)
Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона эвакуироваться
Администрация Орска призвала жителей шестого микрорайона срочно эвакуироваться