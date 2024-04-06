https://ria.ru/20240406/orsk-1938270579.html
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах - РИА Новости, 06.04.2024
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах
Местных жителей на востоке Орска эвакуируют из подтопленных районов на самосвалах и КамАЗах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:08
2024-04-06T17:08
2024-04-06T18:52
происшествия
орск
урал
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Местных жителей на востоке Орска эвакуируют из подтопленных районов на самосвалах и КамАЗах, передает корреспондент РИА Новости. Вода дошла уже до Вокзального шоссе. Жителей оперативно вывозят из подтопленных районов на КамАЗе и самосвале "Тройка 2000". В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
орск
урал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка
2024-04-06T17:08
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PT0M41S
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T17:08
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орск, урал, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, видео
Происшествия, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Местных жителей на востоке Орска эвакуируют из подтопленных районов на самосвалах и КамАЗах, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-06T17:08
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PT0M41S
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска вывозят на КамАЗе и самосвале "Тройка 2000"
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Местных жителей на востоке Орска эвакуируют из подтопленных районов на самосвалах и КамАЗах, передает корреспондент РИА Новости.
Вода дошла уже до Вокзального шоссе. Жителей оперативно вывозят из подтопленных районов на КамАЗе и самосвале "Тройка 2000".
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.