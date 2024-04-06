https://ria.ru/20240406/orsk-1938270579.html

Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах

Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах - РИА Новости, 06.04.2024

Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на КамАЗах

Местных жителей на востоке Орска эвакуируют из подтопленных районов на самосвалах и КамАЗах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:08

2024-04-06T17:08

2024-04-06T18:52

происшествия

орск

урал

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Местных жителей на востоке Орска эвакуируют из подтопленных районов на самосвалах и КамАЗах, передает корреспондент РИА Новости. Вода дошла уже до Вокзального шоссе. Жителей оперативно вывозят из подтопленных районов на КамАЗе и самосвале "Тройка 2000". В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

орск

урал

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка 2024-04-06T17:08 true PT0M41S

Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T17:08 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, урал, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, видео