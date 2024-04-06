https://ria.ru/20240406/orsk-1938249696.html

Орский священник и хирург рассказал об эвакуации пациентов из больницы

Орский священник и хирург рассказал об эвакуации пациентов из больницы - РИА Новости, 06.04.2024

Орский священник и хирург рассказал об эвакуации пациентов из больницы

Хирург одной из больниц Орска и руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин рассказал РИА Новости, что во время эвакуации пациентов РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:15

2024-04-06T15:15

2024-04-06T15:18

религия

здоровье - общество

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Хирург одной из больниц Орска и руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин рассказал РИА Новости, что во время эвакуации пациентов в подтопленном городе из одной больницы в другую, люди действовали дружно и слаженно. "Во время эвакуации пациентов из подтопленной больницы в другую, куда вода точно не поступит, не было ни паники, ничего такого. Я на момент эвакуации пациентов я был ответственным дежурным хирургом, по сути, главным ответственным на тот момент в больнице. По первому сигналу нашего главного врача Павла Орлова мы оперативно, дружно и слаженно провели операцию, но не врачебную – эвакуационную. Мои коллеги-врачи, весь медперсонал – высочайшие профессионалы с широкой уральской душой разных национальностей и вероисповеданий. Мы помогли всем, задачу выполнили", - рассказал РИА Новости в субботу священник Вячеслав Кочкин. По его словам, среди эвакуированных было немало пожилых людей и инвалидов, теперь они в безопасности, получают всю необходимую помощь. "Люди поддерживали друг друга добрым словом. Это была настоящая помощь горожан. Никто никого в беде не оставит. После того, как вода из города уйдет, будем все восстанавливать с Божьей помощью", - сказал священник Вячеслав Кочкин. Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

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Последствия размыва дамбы в Орске Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица. 2024-04-06T15:15 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия