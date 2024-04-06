https://ria.ru/20240406/orsk-1938248818.html

Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы

Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2024

Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы

Более 2,4 тысячи жилых домов и 3 тысяч придомовых территорий подтоплены в Орске, пункты временного размещения организованы на 6,5 тысячи мест, сообщила... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:06

2024-04-06T15:06

2024-04-06T15:06

происшествия

орск

оренбургская область

урал

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи жилых домов и 3 тысяч придомовых территорий подтоплены в Орске, пункты временного размещения организованы на 6,5 тысячи мест, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - приводит слова губернатора Дениса Паслера его пресс-служба. Глава региона добавил, что в Орске с подтопленной территории эвакуировано около 2 тысяч человек, а в пунктах временного размещения находятся 320 человек, в том числе 85 детей.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

орск

оренбургская область

урал

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