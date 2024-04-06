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Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2024
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15:06 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/orsk-1938248818.html
Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы
Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2024
Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы
Более 2,4 тысячи жилых домов и 3 тысяч придомовых территорий подтоплены в Орске, пункты временного размещения организованы на 6,5 тысячи мест, сообщила... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:06
2024-04-06T15:06
происшествия
орск
оренбургская область
урал
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи жилых домов и 3 тысяч придомовых территорий подтоплены в Орске, пункты временного размещения организованы на 6,5 тысячи мест, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - приводит слова губернатора Дениса Паслера его пресс-служба. Глава региона добавил, что в Орске с подтопленной территории эвакуировано около 2 тысяч человек, а в пунктах временного размещения находятся 320 человек, в том числе 85 детей.
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происшествия, орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Более 2,4 тысячи домов подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы

Более 2,4 тыс домов и 3 тыс территорий подтоплены в Орске из-за прорыва дамбы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Вид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи жилых домов и 3 тысяч придомовых территорий подтоплены в Орске, пункты временного размещения организованы на 6,5 тысячи мест, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - приводит слова губернатора Дениса Паслера его пресс-служба.
Глава региона добавил, что в Орске с подтопленной территории эвакуировано около 2 тысяч человек, а в пунктах временного размещения находятся 320 человек, в том числе 85 детей.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьУралДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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