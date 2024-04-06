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Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной - РИА Новости, 06.04.2024
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14:40 06.04.2024 (обновлено: 16:27 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938243479.html
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной - РИА Новости, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:40
2024-04-06T16:27
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной."Провел очередное заседание КЧС в Орске. Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная", - написал он.Он добавил, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую, и такой паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче, а масштабы нанесенного стихией вреда существенны.Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной

Оренбургский губернатор Паслер: орская дамба была рассчитана на меньшую нагрузку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы. 6 апреля 2024
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы. 6 апреля 2024
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной.
"Провел очередное заседание КЧС в Орске. Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная", - написал он.
Он добавил, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую, и такой паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче, а масштабы нанесенного стихией вреда существенны.
Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
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