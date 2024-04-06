https://ria.ru/20240406/orsk-1938243479.html
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной - РИА Новости, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:40
2024-04-06T14:40
2024-04-06T16:27
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259756_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_665089af3ab02f4123ba8001e4c3dda8.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной."Провел очередное заседание КЧС в Орске. Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная", - написал он.Он добавил, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую, и такой паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче, а масштабы нанесенного стихией вреда существенны.Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938259756_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_3d9dda435838d1b2f6b278873d3b90e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной
Оренбургский губернатор Паслер: орская дамба была рассчитана на меньшую нагрузку
УФА, 6 апр - РИА Новости.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале
ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной.
"Провел очередное заседание КЧС в Орске. Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная", - написал он.
Он добавил, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую, и такой паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче, а масштабы нанесенного стихией вреда существенны.
Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.