https://ria.ru/20240406/orsk-1938243479.html

Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной

Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной - РИА Новости, 06.04.2024

Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:40

2024-04-06T14:40

2024-04-06T16:27

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной."Провел очередное заседание КЧС в Орске. Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная", - написал он.Он добавил, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую, и такой паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче, а масштабы нанесенного стихией вреда существенны.Ранее в мэрии Орска Оренбургской области РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.

орск

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия