https://ria.ru/20240406/orsk-1938185538.html

Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться

Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться - РИА Новости, 06.04.2024

Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться

Власти Орска Оренбургской области призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:12

2024-04-06T09:12

2024-04-06T09:27

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска Оренбургской области призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского, сообщается в Telegram-канале администрации города."Жителям города Орска, проживающим в поселках Лесоторговый, Никель, Строителей, ул. Борисоглебского необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации находятся на проспекте Никельщиков, 67, возле ДК Металлургов, по переулку Неженскому, в районе улиц Строителей и Докучаева", - говорится в сообщении.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.

орск

оренбургская область

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Последствия размыва дамбы в Орске Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица. 2024-04-06T09:12 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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