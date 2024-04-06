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Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться
Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться - РИА Новости, 06.04.2024
Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться
Власти Орска Оренбургской области призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:12
2024-04-06T09:12
2024-04-06T09:27
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти Орска Оренбургской области призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского, сообщается в Telegram-канале администрации города."Жителям города Орска, проживающим в поселках Лесоторговый, Никель, Строителей, ул. Борисоглебского необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации находятся на проспекте Никельщиков, 67, возле ДК Металлургов, по переулку Неженскому, в районе улиц Строителей и Докучаева", - говорится в сообщении.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
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Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
2024-04-06T09:12
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео, оренбургская область
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область
Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться
Власти Орска призвали жителей нескольких поселков срочно эвакуироваться в ПВР