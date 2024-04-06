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В Орске подтопило половину Старого города

В Орске подтопило половину Старого города - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске подтопило половину Старого города

Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:46

2024-04-06T08:46

2024-04-06T08:59

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица."На данный момент половина Старого города уже подтоплена, может быть уже вода и дальше ушла. Существует риск изоляции Старого города от Нового. У нас есть плавсредства и техника повышенной проходимости для эвакуации людей. Вода идет под напором, есть вероятность, что затопит и район автовокзала", - сказал Козупица журналистам.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

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