https://ria.ru/20240406/orsk-1938168903.html
В Орске началось формирование списков пострадавших
В Орске началось формирование списков пострадавших - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске началось формирование списков пострадавших
В Орске формируют списки пострадавших из-за подтопления, предусмотрены выплаты до 400 тысяч рублей в случае среднего или тяжкого вреда здоровью, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:41
2024-04-06T04:41
2024-04-06T04:51
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Орске формируют списки пострадавших из-за подтопления, предусмотрены выплаты до 400 тысяч рублей в случае среднего или тяжкого вреда здоровью, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области."Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи", - говорится в сообщении.Единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека предусмотрена для всех пострадавших. Кроме того, установлена финансовая помощь 25 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тысяч на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости."Также предусмотрено единовременное пособие гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью: в случае тяжкого или средней тяжести вреда – 400 тысяч рублей на человека, в случае легкого вреда – 200 тысяч рублей на человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938168560.html
орск
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орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
В Орске началось формирование списков пострадавших
Власти: в Орске формируются списки пострадавших из-за подтопления
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Орске формируют списки пострадавших из-за подтопления, предусмотрены выплаты до 400 тысяч рублей в случае среднего или тяжкого вреда здоровью, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи", - говорится в сообщении
.
Единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека предусмотрена для всех пострадавших. Кроме того, установлена финансовая помощь 25 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тысяч на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости.
"Также предусмотрено единовременное пособие гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью: в случае тяжкого или средней тяжести вреда – 400 тысяч рублей на человека, в случае легкого вреда – 200 тысяч рублей на человека", - говорится в сообщении.