https://ria.ru/20240406/orsk-1938167441.html

В Орске отключили подтопленные объекты энергетики

В Орске отключили подтопленные объекты энергетики - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске отключили подтопленные объекты энергетики

Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:08

2024-04-06T04:08

2024-04-06T04:12

происшествия

жкх

орск

урал

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, сообщается в Telegram-канале администрации города. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. "Специалисты Орского производственного отделения отключили подтопленные электросетевые объекты. Приостановлено электроснабжение районов, ограниченных улицами: Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 января, Куйбышева", - говорится в сообщении. Отмечается, что подача электричества в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам. Подчеркивается, что при угрозе затопления необходимо выключить все электроприборы и обесточить жилище, также нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

орск

урал

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происшествия, жкх, орск, урал, прорыв дамбы в орске