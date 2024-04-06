https://ria.ru/20240406/orsk-1938166986.html

Администрация Орска призвала жителей Старого города эвакуироваться

Администрация Орска призвала жителей Старого города эвакуироваться - РИА Новости, 06.04.2024

Администрация Орска призвала жителей Старого города эвакуироваться

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщается в Telegram-канале городской... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:02

2024-04-06T04:02

2024-04-06T05:02

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщается в Telegram-канале городской администрации."В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации", — говорится в сообщении.В другом сообщении администрации добавляется, что эвакуационные автобусы ожидают людей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В городе подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, в них находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.Как уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта.Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, приостановлено электроснабжение ряда районов. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске