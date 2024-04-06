https://ria.ru/20240406/orsk-1938163393.html

Никто не обращался за медпомощью после прорыва дамбы в Орске

Никто не обращался за медпомощью после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Никто не обращался за медпомощью после прорыва дамбы в Орске

После прорыва дамбы в Орске за медпомощью никто не обращался, жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T02:17

2024-04-06T02:17

2024-04-06T02:59

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. После прорыва дамбы в Орске за медпомощью никто не обращался, жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек."За медицинской помощью никто не обращался. Жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике. ПВР обеспечены всем необходимым: водой, продовольствием и медикаментами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, на данный момент в них находятся 147 человек, из них 52 ребенка. Также подчеркивается, что специалисты восстанавливают дамбу, которая обеспечивает безопасность города при прохождении паводка. Добавляется, что восстановить объект необходимо в кратчайшие сроки - все ресурсы для этого имеются.Как сообщается в тексте пресс-службы, к этому часу на месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Также отмечается, что продолжается эвакуация жителей.

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

орск

оренбургская область

урал

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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)