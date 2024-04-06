https://ria.ru/20240406/orenburg-1938235538.html

Роспотребнадзор усилил контроль над ситуацией в Оренбургской области

Роспотребнадзор усилил контроль над ситуацией в Оренбургской области - РИА Новости, 06.04.2024

Роспотребнадзор усилил контроль над ситуацией в Оренбургской области

Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Оренбургской области из-за паводка, ситуация находится на личном контроле главы... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:55

2024-04-06T13:55

2024-04-06T13:55

здоровье - общество

оренбургская область

орск

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Оренбургской области из-за паводка, ситуация находится на личном контроле главы ведомства Анны Поповой, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области. "В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Оренбургской области Управлением Роспотребнадзора по региону усилен контроль за санитарно- эпидемиологической обстановкой. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в г. Орске. В восьми задействованных ПВР находятся 257 человек, в том числе 76 детей", - говорится в сообщении. Специалистами Роспотребнадзора проводится ежедневный мониторинг качества питьевой воды на всех этапах водоподготовки, уточнили в ведомстве. В качестве превентивной меры Роспотребнадзор рекомендует жителям использовать для питьевых нужд и приготовления пищи кипяченую и бутилированную воду. Также специалистами Роспотребнадзора осуществляется контроль за организацией питания, питьевым режимом и условиями проживания граждан, находящихся в пунктах временного размещения, пояснили в управлении. "Ситуация находится на личном контроле руководителя Службы Анны Поповой",- подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938168903.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, оренбургская область, орск, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске