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В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов - РИА Новости, 06.04.2024
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07:43 06.04.2024 (обновлено: 09:25 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orenburg-1938176564.html
В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов
В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов
В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:43
2024-04-06T09:25
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орск
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона."В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и девяти СНТ. Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок", — говорится в публикации.Как рассказали РИА Новости в мэрии Орска, в пятницу в районе улицы Оренбургской прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города.Сейчас идет массовая эвакуация людей, для них подготовили пункты временного размещения. Всего в зону затопления попали 4258 домов и 10 987 человек. Подтопленные электросетевые объекты отключены, приостановлено электроснабжение нескольких районов.По данным мэра, утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС, 125 единиц техники и 75 плавсредств.В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
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Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орск
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Орск
В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов

Власти региона: в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Оренбургской области подтопило более двух тысяч жилых домов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и девяти СНТ. Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок", — говорится в публикации.
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Как рассказали РИА Новости в мэрии Орска, в пятницу в районе улицы Оренбургской прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города.
Сейчас идет массовая эвакуация людей, для них подготовили пункты временного размещения. Всего в зону затопления попали 4258 домов и 10 987 человек. Подтопленные электросетевые объекты отключены, приостановлено электроснабжение нескольких районов.
По данным мэра, утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
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ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Орск
 
 
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