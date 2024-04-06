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Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года - РИА Новости, 06.04.2024
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02:31 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/operatsii-1938163790.html
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года - РИА Новости, 06.04.2024
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года
США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T02:31
2024-04-06T02:31
в мире
сша
россия
ирак
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18 боевиков и задержав еще 63, заявили в американском Центральном командовании. "Центральное командование США вместе с партнерами по борьбе с ИГИЛ провели 94 миссии по поражению ИГИЛ, в результате 18 боевиков убиты и 63 задержаны с января по март", - говорится указано в сообщении. Как отмечается, 66 операций прошли на территории Ирака, а еще 28 - на территории Сирии. По оценкам командования, на территории обоих государств находится порядка 2,5 тысяч боевиков ИГ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html
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в мире, сша, россия, ирак, исламское государство*
В мире, США, Россия, Ирак, Исламское государство*
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года

CENTCOM: США провели 94 операции против ИГ в первом квартале года

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18 боевиков и задержав еще 63, заявили в американском Центральном командовании.
"Центральное командование США вместе с партнерами по борьбе с ИГИЛ провели 94 миссии по поражению ИГИЛ, в результате 18 боевиков убиты и 63 задержаны с января по март", - говорится указано в сообщении.
Как отмечается, 66 операций прошли на территории Ирака, а еще 28 - на территории Сирии.
По оценкам командования, на территории обоих государств находится порядка 2,5 тысяч боевиков ИГ.
* Запрещенная в России террористическая организация
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Захарова рассказала, как США приложили руку к появлению ИГ*
25 марта, 00:10
 
В миреСШАРоссияИракИсламское государство*
 
 
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