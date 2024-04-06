https://ria.ru/20240406/operatsii-1938163790.html
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года - РИА Новости, 06.04.2024
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года
США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T02:31
2024-04-06T02:31
2024-04-06T02:31
в мире
сша
россия
ирак
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_cd117c569848735f9089d3d5a01cc885.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18 боевиков и задержав еще 63, заявили в американском Центральном командовании. "Центральное командование США вместе с партнерами по борьбе с ИГИЛ провели 94 миссии по поражению ИГИЛ, в результате 18 боевиков убиты и 63 задержаны с января по март", - говорится указано в сообщении. Как отмечается, 66 операций прошли на территории Ирака, а еще 28 - на территории Сирии. По оценкам командования, на территории обоих государств находится порядка 2,5 тысяч боевиков ИГ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html
сша
россия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:147:2534:2048_1920x0_80_0_0_d4fcce3665f34631369e8d8e92e621dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, ирак, исламское государство*
В мире, США, Россия, Ирак, Исламское государство*
Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года
CENTCOM: США провели 94 операции против ИГ в первом квартале года