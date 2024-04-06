https://ria.ru/20240406/operatsii-1938163790.html

Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года

Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года - РИА Новости, 06.04.2024

Пентагон рассказал об операциях против ИГ* в первом квартале года

США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T02:31

2024-04-06T02:31

2024-04-06T02:31

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ирак

исламское государство*

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США за первый квартал 2024 года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ликвидировав 18 боевиков и задержав еще 63, заявили в американском Центральном командовании. "Центральное командование США вместе с партнерами по борьбе с ИГИЛ провели 94 миссии по поражению ИГИЛ, в результате 18 боевиков убиты и 63 задержаны с января по март", - говорится указано в сообщении. Как отмечается, 66 операций прошли на территории Ирака, а еще 28 - на территории Сирии. По оценкам командования, на территории обоих государств находится порядка 2,5 тысяч боевиков ИГ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

сша

россия

ирак

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в мире, сша, россия, ирак, исламское государство*