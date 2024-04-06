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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 06.04.2024 (обновлено: 22:07 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/opasnost-1938313565.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:06
2024-04-06T22:07
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21.38 мск. Через 25 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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белгород
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безопасность, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность через 25 минут

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21.38 мск. Через 25 минут отменили тревогу.
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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