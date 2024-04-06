https://ria.ru/20240406/opasnost-1938313565.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:06

2024-04-06T22:06

2024-04-06T22:07

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21.38 мск. Через 25 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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безопасность, белгород, белгородский район, вячеслав гладков