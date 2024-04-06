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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/obstrel-1938275930.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска с 13.00 мск по 15.50 выпустили 13 снарядов по Донецку, а также дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:44
2024-04-06T17:44
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска с 13.00 мск по 15.50 выпустили 13 снарядов по Донецку, а также дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что позднее по городу было выпущено еще 11 снарядов того же калибра. В 13.05 и 16.00 на Куйбышевский и Кировский районы города были сброшены взрывоопасные предметы с беспилотников.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска с 13.00 мск по 15.50 выпустили 13 снарядов по Донецку, а также дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что позднее по городу было выпущено еще 11 снарядов того же калибра.
В 13.05 и 16.00 на Куйбышевский и Кировский районы города были сброшены взрывоопасные предметы с беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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