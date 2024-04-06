https://ria.ru/20240406/obstrel-1938275930.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска с 13.00 мск по 15.50 выпустили 13 снарядов по Донецку, а также дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:44

2024-04-06T17:44

2024-04-06T17:44

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска с 13.00 мск по 15.50 выпустили 13 снарядов по Донецку, а также дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что позднее по городу было выпущено еще 11 снарядов того же калибра. В 13.05 и 16.00 на Куйбышевский и Кировский районы города были сброшены взрывоопасные предметы с беспилотников.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия