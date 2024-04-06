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ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина
ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 06.04.2024
ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина
Украинские войска обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:27
2024-04-06T15:27
2024-04-06T16:14
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли поселок Красный Бор Климовского района. В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частично повреждены несколько жилых домовладений", — написал он.На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне Богомаз заявил, что ВСУ атаковали поселок Суземка, в результате пострадали три человека. Кроме того, административное здание, храм и несколько легковых автомобилей получили повреждения.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html
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брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина
Богомаз: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Красный Бор