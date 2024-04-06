https://ria.ru/20240406/obstrel-1938251798.html

ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина

ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 06.04.2024

ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал мужчина

Украинские войска обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:27

2024-04-06T15:27

2024-04-06T16:14

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

климовский район

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли поселок Красный Бор Климовского района. В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частично повреждены несколько жилых домовладений", — написал он.На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне Богомаз заявил, что ВСУ атаковали поселок Суземка, в результате пострадали три человека. Кроме того, административное здание, храм и несколько легковых автомобилей получили повреждения.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия, вооруженные силы украины