https://ria.ru/20240406/obstrel-1938238881.html
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ
Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:18
2024-04-06T14:18
2024-04-06T14:18
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населенных пунктов: с. Теребрено, п. Задорожный, с. Сергиевка, п. Отрадовский, с. Илек-Пеньковка, х. Фищево, х. Первомайский, п. Быценков, х. Крисаново, х. Савченко и частично п. Красная Яруга", - написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после атаки дрона ВСУ