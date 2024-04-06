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В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/obstrel-1938238881.html
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ
Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:18
2024-04-06T14:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населенных пунктов: с. Теребрено, п. Задорожный, с. Сергиевка, п. Отрадовский, с. Илек-Пеньковка, х. Фищево, х. Первомайский, п. Быценков, х. Крисаново, х. Савченко и частично п. Красная Яруга", - написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
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белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ

В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населенных пунктов: с. Теребрено, п. Задорожный, с. Сергиевка, п. Отрадовский, с. Илек-Пеньковка, х. Фищево, х. Первомайский, п. Быценков, х. Крисаново, х. Савченко и частично п. Красная Яруга", - написал Гладков.
Он добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
13 марта, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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