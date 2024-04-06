https://ria.ru/20240406/obstrel-1938238881.html

В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ

В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024

В Белгородской области 11 населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ

Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:18

2024-04-06T14:18

2024-04-06T14:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

сумская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после атаки украинского дрона на окраине поселка Задорожный, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина посёлка Задорожный Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населенных пунктов: с. Теребрено, п. Задорожный, с. Сергиевка, п. Отрадовский, с. Илек-Пеньковка, х. Фищево, х. Первомайский, п. Быценков, х. Крисаново, х. Савченко и частично п. Красная Яруга", - написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины