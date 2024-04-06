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Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска в субботу утром выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку, а также обстреляли этот город и Горловку снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:07
2024-04-06T13:07
2024-04-06T13:07
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку, а также обстреляли этот город и Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 6.55 до 12.35 по Донецку было выпущено 26 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетных. Кроме того, с 6.55 до 9.20 украинские войска выпустили 13 кассетных снарядов по Горловке. Также в 11.55 было выпущено два снаряда по Макеевке калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку и Горловке