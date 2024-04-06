https://ria.ru/20240406/obstrel-1938201416.html

Один человек пострадал при обстреле Курской области

Один человек пострадал при обстреле Курской области - РИА Новости, 06.04.2024

Один человек пострадал при обстреле Курской области

Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:34

2024-04-06T10:34

2024-04-06T10:46

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

глушковский район

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено 7 домовладений, 6 личных автомобилей и 3 магазина на местном рынке", - говорится в сообщении.Он также добавил, что было обстреляно село Попово-Лежачи, в результате чего повреждены 13 домовладений и личный автомобиль.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

курская область

глушковский район

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курская область, роман старовойт, глушковский район, происшествия