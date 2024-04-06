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Один человек пострадал при обстреле Курской области - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 06.04.2024 (обновлено: 10:46 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/obstrel-1938201416.html
Один человек пострадал при обстреле Курской области
Один человек пострадал при обстреле Курской области - РИА Новости, 06.04.2024
Один человек пострадал при обстреле Курской области
Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:34
2024-04-06T10:46
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
глушковский район
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено 7 домовладений, 6 личных автомобилей и 3 магазина на местном рынке", - говорится в сообщении.Он также добавил, что было обстреляно село Попово-Лежачи, в результате чего повреждены 13 домовладений и личный автомобиль.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
курская область
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курская область, роман старовойт, глушковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район, Происшествия
Один человек пострадал при обстреле Курской области

Старовойт: один человек пострадал при обстреле курского поселка Теткино

© Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины
Последствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины
© Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено 7 домовладений, 6 личных автомобилей и 3 магазина на местном рынке", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что было обстреляно село Попово-Лежачи, в результате чего повреждены 13 домовладений и личный автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтГлушковский районПроисшествия
 
 
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