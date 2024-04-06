https://ria.ru/20240406/obstrel-1938199858.html

Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Херсонскую область

Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Херсонскую область - РИА Новости, 06.04.2024

Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Херсонскую область

Пять человек ранены в результате атаки украинских беспилотников по населенному пункту Великая Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:21

2024-04-06T10:21

2024-04-06T10:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 6 апр - РИА Новости. Пять человек ранены в результате атаки украинских беспилотников по населенному пункту Великая Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по региону 43 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате атаки беспилотников по Великой Лепетихе 5 мирных жителей получили ранения. Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Всего артиллерией были обстреляны 10 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240405/obstrely-1937986690.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия