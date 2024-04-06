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ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.04.2024
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 125 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:40
2024-04-06T00:40
2024-04-06T00:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 125 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 125 различных боеприпасов. По данным представительства, восемь мирных жителей получили ранения, среди них один подросток. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: Украина 42 раза обстреляла территорию ДНР за прошедшие сутки