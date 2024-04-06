https://ria.ru/20240406/nastuplenie-1938309720.html
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления - РИА Новости, 06.04.2024
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления
Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:25
2024-04-06T21:25
2024-04-06T21:42
специальная военная операция на украине
украина
германия
владимир зеленский
борис писториус
евросоюз
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. "Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире новостного телемарафона. Как подчеркнул Зеленский, дефицит артиллерийских снарядов ВСУ пытается заместить при помощи дронов, которые "помогают, но не могут быть альтернативой". В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, владимир зеленский, борис писториус, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления
Зеленский заявил, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления