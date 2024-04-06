https://ria.ru/20240406/nastuplenie-1938309720.html

Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления

Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления - РИА Новости, 06.04.2024

Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления

Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:25

2024-04-06T21:25

2024-04-06T21:42

специальная военная операция на украине

украина

германия

владимир зеленский

борис писториус

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. "Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире новостного телемарафона. Как подчеркнул Зеленский, дефицит артиллерийских снарядов ВСУ пытается заместить при помощи дронов, которые "помогают, но не могут быть альтернативой". В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html

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украина, германия, владимир зеленский, борис писториус, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире