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Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 06.04.2024 (обновлено: 21:42 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/nastuplenie-1938309720.html
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления - РИА Новости, 06.04.2024
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления
Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:25
2024-04-06T21:42
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
борис писториус
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. "Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире новостного телемарафона. Как подчеркнул Зеленский, дефицит артиллерийских снарядов ВСУ пытается заместить при помощи дронов, которые "помогают, но не могут быть альтернативой". В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html
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украина, германия, владимир зеленский, борис писториус, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления

Зеленский заявил, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений.
"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире новостного телемарафона.
Как подчеркнул Зеленский, дефицит артиллерийских снарядов ВСУ пытается заместить при помощи дронов, которые "помогают, но не могут быть альтернативой".
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийБорис ПисториусЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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