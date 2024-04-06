https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html

Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик

Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик - РИА Новости, 06.04.2024

Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик

Житель Кинешмы Ивановской области ввел годовалому сыну наркотическое средство, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T18:20

2024-04-06T18:20

2024-04-06T18:39

происшествия

кинешма

россия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Житель Кинешмы Ивановской области ввел годовалому сыну наркотическое средство, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону."Следственным отделом по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело <...> ("Покушение на убийство малолетнего")", — говорится в публикации.По версии следствия, преступление произошло с 4 на 5 апреля. В результате ребенок потерял сознание, его госпитализировали в реанимационное отделение с отравлением. Мать мальчика в это время находилась на работе.Фигурант задержан, ранее его привлекали к уголовной ответственности по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено добиваться ареста подозреваемого.

https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913792628.html

кинешма

россия

ивановская область

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происшествия, кинешма, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)