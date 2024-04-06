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Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик - РИА Новости, 06.04.2024
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18:20 06.04.2024 (обновлено: 18:39 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html
Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик
Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик - РИА Новости, 06.04.2024
Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик
Житель Кинешмы Ивановской области ввел годовалому сыну наркотическое средство, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:20
2024-04-06T18:39
происшествия
кинешма
россия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Житель Кинешмы Ивановской области ввел годовалому сыну наркотическое средство, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону."Следственным отделом по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело &lt;...&gt; ("Покушение на убийство малолетнего")", — говорится в публикации.По версии следствия, преступление произошло с 4 на 5 апреля. В результате ребенок потерял сознание, его госпитализировали в реанимационное отделение с отравлением. Мать мальчика в это время находилась на работе.Фигурант задержан, ранее его привлекали к уголовной ответственности по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено добиваться ареста подозреваемого.
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913792628.html
кинешма
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происшествия, кинешма, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кинешма, Россия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик

Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик, СК завел дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Житель Кинешмы Ивановской области ввел годовалому сыну наркотическое средство, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.
"Следственным отделом по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело <...> ("Покушение на убийство малолетнего")", — говорится в публикации.
По версии следствия, преступление произошло с 4 на 5 апреля. В результате ребенок потерял сознание, его госпитализировали в реанимационное отделение с отравлением. Мать мальчика в это время находилась на работе.
Фигурант задержан, ранее его привлекали к уголовной ответственности по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено добиваться ареста подозреваемого.
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Туле задержали и госпитализировали подозреваемого в убийстве ребенка
5 декабря 2023, 07:28
 
ПроисшествияКинешмаРоссияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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